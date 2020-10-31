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ملاكم مصري دفع حياته ثمنا لإنقاذ ابنة شقيقته من التحرش

ملاكم الإسكندرية شهيد الشهامة
الملاكم الذي ضحى بحياته لإنقاذ ابنة أخته من التحرش

ملاكم مصري دفع حياته ثمنا لإنقاذ ابنة شقيقته من التحرش

وكشفت التحقيقات وأقوال الشهود أن الملاكم وبخ المتهم لمعاكسته ابنته شقيقته، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة بالأيدي استل على إثرها القاتل سلاحا أبيض، وسدد للملاكم عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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في جريمة بشعة روعت مواطني محافظة الإسكندرية شمال مصر لقي ملاكم مصري مصرعه متأثرا بإصابته بعدة طعنات تلقاها بعد محاولته إنقاذ ابنة شقيقه منً التحرش.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية بلاغا بوقوع مشاجرة بين ملاكم مصري وصاحب محل هواتف محمولة في منطقة كرموز، استل على إثرها الأخير سكينا ووجه إلى الملاكم عدة طعنات قاتلة.

ملاكم الإسكندرية شهيد الشهامة
ملاكم الإسكندرية شهيد الشهامة

ونقل بعدها إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء جلوس "كريم إبراهيم محمود " 20 عاما، لاعب ملاكمة، بمركز شباب كرموز على أحد المقاهي فوجئ بالشاب "أ.ع.ع"، صاحب محل هواتف محمولة، يتحرش لفظيا بابنة شقيقته أثناء توجهها لمنزل أحد المعلمين لتلقي دروس خصوصية.

وكشفت التحقيقات وأقوال الشهود أن الملاكم وبخ المتهم لمعاكسته ابنته شقيقته، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة بالأيدي استل على إثرها القاتل سلاحا أبيض، وسدد للملاكم عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم.

وأكد أطباء المستشفى الجامعي "الأميري" التي نقل إليها الملاكم، إصابته بجروح نافذة بالكلى والقولون، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية واستئصال الكلية، إلا أنه لفط أنفاسه الأخيرة متأثرا باستمرار وجود نزيف داخلي.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وأمرت نيابة كرموز في الإسكندرية بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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