مصر.. سيول وأمطار وإغلاق طرق رئيسية بين المحافظات

شهدت عدة مناطق في مصر أمطارا غزيرة وسيولا أدت لإغلاق طرق رئيسية وتوقف حركة المرور والسفر.

وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على بعض محافظات الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وصلت لحد السيول على مدينتي الغردقة ورأس غارب ومنطقة الزعفرانة .



وأعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق الزعفرانة - رأس غارب بسبب السيول كما أغلقت محافظة البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طرق سفاجا سوهاج والقصير قفط وسفاجا قنا وكذلك طريق "رأس غارب الشيخ فضل"، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.

وعقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً مع رؤساء المدن وجميع الجهات المعنية، للوقوف على آخر الاستعدادات لمواجهة أخطار السيول مشيراً إلى أن ما قامت به المحافظة من إنشاء سدود وبحيرات، ساهم بشكل كبير في حماية مدينة الغردقة ومدن المحافظة من مخاطر كبيرة.

وتقوم المحافظة حاليا بشفط المياه من الطرق الرئيسية وإصلاح التلفيات بها لإعادة حركة المرور ومنع وجود تجمعات جديدة لمياه الأمطار.