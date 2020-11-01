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مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً

مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً

الطفل الذي ظهر بالفيديو نجل قاضٍ ويقيم بمنطقة المعادي

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو جديدا للطفل نجل القاضي الذي تنمر على شرطي في مصر وكاد يقتله دهسا بسيارته.

وكشف الفيديو الجديد قيادة الطفل للسيارة وتنمره على شرطي آخر، فيما قررت النيابة إخلاء سبيله في الواقعة الأولى التي صدم واعتدى فيها على أمين شرطة بالمرور بدائرة قسم شرطة المعادي، وتسليمه لوالده بضمان محل إقامته.

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وقررت النيابة العامة معاقبة صاحب السيارة الجديد الذي اشترى السيارة من والد الطفل لسماحه له بقيادتها وتعريض حياته للخطر.

وكانت أجهزة الأمن في مصر قد تمكنت من تحديد هوية الطفل الذي كاد يدهس شرطيا بسيارته وانتشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي أثار غضبا واسعا.

وكشف مصدر أمني، أن الطفل الذي ظهر بالفيديو نجل قاضٍ ويقيم بمنطقة المعادي، وأن السيارة مرسيدس سوداء اللون.

وأوضح أن التحريات أظهرت أن الطفل دائما ما يقود السيارة ويختلق المشكلات أثناء سيره بها، مؤكدًا أنه كان برفقة أحد الأشخاص الذي كان يقوم بالتصوير من داخل السيارة والذي قام بتصوير الواقعة.

قيادة الأطفال للسيارات

وكشف الفيديو قيام الطفل بقيادة السيارة مخالفا القانون الذي يمنع قيادة الأطفال للسيارات أو إصدار رخص قيادة لهم ويقوم أحد رجال المرور باستيقافه وسؤاله حول كيفية قيادة السيارة ومن المسؤول؟، فيما يحاول الطفل السخرية ويسأله عن سبب عدم ارتدائه الكمامة ثم يفر هاربا ويكاد يقتله دهسا.

وظهرت في الفيديو أصوات ضحكات صادرة من ركاب يجلسون في السيارة خلف الطفل كانوا شاهدين على الواقعة وداعمين للطفل.

وأثار الفيديو غضبا واسعا في مصر وطالب رواد مواقع التواصل بضرورة محاسبة الطفل وأسرته والاعتذار للشرطي.

ويشترط قانون المرور الجديد في مصر العديد من الضوابط الواجب توافرها في قائدي السيارات، ممن يريدون استخراج رخصة القيادة، ومنها ألا يقل سن طالب الرخصة عن 18 عاما بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها فيما لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهني أو التدريب عليها.

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