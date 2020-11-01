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مصر تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا.. و8 وفيات

كورونا مصر
كورونا مصر

مصر تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا.. و8 وفيات

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القاهرة- ريم الششتاوي 

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أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة.

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كما أعلنت عن خروج 99 متعافيًا من الفيروس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 107555 حالة من ضمنهم 99452 حالة تم شفاؤها، و 6266 حالة وفاة.

وأشارت الصحة المصرية إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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