اتفاقات مصرية سودانية لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود

تستكمل، اليوم الاثنين، المباحثات العسكرية بين مصر والسودان في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي يشارك فيها من مصر وفد عسكري رفيع المستوى بقيادة الفريق محمد فريد حجازي رئيس الأركان، حيث سيتم استعراض النتائج النهائية للمباحثات التي تواصلت على مدار يومين والمخطط الزمني للتنفيذ.

وكشف المتحدث العسكري المصري أن رئيس الأركان المصري التقى وزير الدفاع السوداني ورئيس هيئة الأركان السودانية لبحث أوجه التعاون، حيث استهدفت المباحثات الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني مؤخراً إلى القاهرة، وتوافق القيادتين المصرية والسودانية حول ضرورة الإسراع بتطوير مجالات التعاون العسكري والأمني بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومي ومصالحهما المشتركة.

وخلال اجتماع موسع لوفدي البلدين تم استعراض التحديات الإقليمية وبحث سبل تطوير مجالات التعاون العسكري الحالي وإطلاق مجالات جديدة تتناسب مع خطورة التحديات الراهنة وتلبي طموحات البلدين في الأمن والاستقرار والتنمية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لكافة أفرع القوات المسلحة خلال الفترة القادمة مع تكثيف التعاون في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية، فضلاً عن تعزيز دور القوات المسلحة في البلدين في مشروعات التنمية والبنية الأساسية.

وأكد رئيس الأركان المصري على عقيدة القوات المسلحة المصرية فى اعتبار القدرات العسكرية المصرية رصيداً للسودان، واعتبار القدرات العسكرية السودانية رصيداً لمصر .

على الجانب الآخر، التقى رئيس الأركان المصري مع وزير الدفاع السوداني، واستعرض الجانبان خصوصية الروابط التي تجمع البلدين وقواتهما المسلحة وتوفير الظروف والمناخ الملائم لإطلاق آفاق جيدة للتعاون العسكري المشترك.