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مصر: 12 حالة وفاة و181 إصابة جديدة بكورونا 

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مصر: 12 حالة وفاة و181 إصابة جديدة بكورونا 

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي 

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، وخروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى الأحد.

وزيرة الصحة المصرية
وزيرة الصحة المصرية

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و 6278 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى وفاة 12 حالة جديدة.

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ولفتت إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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