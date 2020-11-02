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مدبولي: التزموا بإجراءات كورونا منعاً لاتخاذ قرارات صعبة

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

مدبولي: التزموا بإجراءات كورونا منعاً لاتخاذ قرارات صعبة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، المصريين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، منعا لانتشار كورونا وتجنبا لاتخاذ قرارات صعبة.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم الاثنين للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أشار فيه إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية.

وقال: إنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

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وحذر مدبولي من أنه في حال عدم الالتزام ستضطر الحكومة لاتخاذ بعض القرارات الصعبة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة، مشيرا إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخراً، وهو ما يدعو إلى الالتزام حتى لا تصل مصر إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصادياً.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة توافر الأدوية، التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء في المستشفيات، أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر كما شدد على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات.

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