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مصر.. القبض على الطفل نجل القاضي بسبب فيديو جديد

نجل القاضي المتهم

مصر.. القبض على الطفل نجل القاضي بسبب فيديو جديد

الطفل الذي كاد أن يقتل شرطيا دهسا بث فيديو جديدا له مع أصدقائه على مواقع التواصل عقب إخلاء سبيله في الواقعة الأولى

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القاهرة - أشرف عبدالحميد

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطفل نجل القاضي المصري الذي كاد يقتل شرطيا دهسا بسبب فيديو جديد له مع أصدقائه بثه على مواقع التواصل عقب إخلاء سبيله في الواقعة الأولى.

وألقت الشرطة القبض على الطفل و4 من أصدقائه بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل ونشر فيديو برفقة عدد من أصدقائه يتحدث فيه متهكما ومتنمرا على المجتمع و يقول فيه: "مش احنا اللي نتحبس واحنا مش زيكوا".

وتضمن الفيديو الذي بثه الطفل أمس بعض الألفاظ الخادشة مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بضبطه للحفاظ على حق المجتمع.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد تداولوا فيديو جديد للطفل تنمر فيه على شرطي آخر، فيما قررت النيابة إخلاء سبيله في الواقعة الأولى، وتسليمه لوالده بضمان محل إقامته.

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وقررت النيابة معاقبة صاحب السيارة الجديد الذي اشترى السيارة من والد الطفل لسماحه له بقيادتها وتعريض حياته للخطر.

وأثارت فيديوهات الطفل غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن الطفل نجل قاض بمحاكم الاستنئاف في مصر ويقيم في منطقة المعادي ويبلغ من العمر 13 عاما.

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