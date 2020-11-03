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بعد رصد تجاوزات من حماس.. مصر تغلق معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

بعد رصد تجاوزات من حماس.. مصر تغلق معبر رفح

أغلقت السلطات المصرية المعبر أمام حركة البضائع والمركبات مع استمرار ترحيل العالقين فقط

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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قررت السلطات المصرية، الثلاثاء، إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بعد رصد تجاوزات من حركة حماس.

وأغلقت السلطات المعبر أمام حركة البضائع والمركبات مع استمرار ترحيل العالقين فقط حتى صباح بعد غد الخميس، وذلك بعد رصد تجاوزات من قبل حركة "حماس" المسيطرة على القطاع.

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ويأتي القرار المصري بعد يومين من إعلان سفارة فلسطين لدى مصر أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، ولمدة أربعة أيام بدءاً من أمس الاثنين وحتى الخميس، على أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس كورونا.

كما يأتي ذلك بعد أيام من مغادرة وفد من حركة حماس القاهرة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين مصريين حول المصالحة الفلسطينية وسبل إنجاح مسار إنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة سكانه.

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