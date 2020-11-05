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تدريبات بحرية مصرية بريطانية بالمتوسط لمواجهة التهديدات

تدريبات بريطانية مصرية مشتركة

تدريبات بحرية مصرية بريطانية بالمتوسط لمواجهة التهديدات

يهدف التدريب إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنظيم وتنفيذ وإدارة العمليات البرمائية المشتركة وعمليات مكافحة التهديدات البحرية والأمن البحري

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القاهرة - العربية نت

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انطلقت فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1) في البحر المتوسط لمواجهة التهديدات.

وذكر العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري، أن فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1) انطلق اليوم ويستمر حتى الحادي عشر من نوفمبر الجاري بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وقال إنه يشارك فى التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز ميسترال ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية وعدد من الطائرات متعددة المهام، مضيفا أنه يشارك من الجانب البريطاني سفينة الإبرار "HMS ALBION" ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية البريطانية.

وذكر المتحدث العسكري المصري أن التدريب (T-1) ينفذ للمرة الأولى بين مصر وبريطانيا ، حيث بدأت المرحلة الأولى للتدريب بوصول سفينة الإبرار "HMS ALBION" وعناصر القوات الخاصة البريطانية إلى قاعدة الأسكندرية البحرية وعقد مؤتمر تنسيقي لتعارف القوات المشتركة من الجانبين.

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنظيم وتنفيذ وإدارة العمليات البرمائية المشتركة وعمليات مكافحة التهديدات البحرية والأمن البحري، ودراسة تكتيكات وأساليب أعمال قتال القوات الخاصة البحرية للجانب البريطاني فى مجال العمليات البرمائية.

ويهدف التدريب كذلك إلى عقد ورش عمل لتبادل الخبرات فى موضوعات الأمن البحري وعمليات الاعتراض وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر.

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