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مأساة دامية.. كلب ضال يتسلل لمنزل ويقتل رضيعاً في مصر

Angry dog with bared teeth stock photo
(تعبيرية)

مأساة دامية.. كلب ضال يتسلل لمنزل ويقتل رضيعاً في مصر

الوالدان كانا متواجدين في الطابق الأول من منزلهما عندما تسلل كلب ضال إلى غرفة الرضيع

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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في مأساة دامية، تسلل كلب ضال لمنزل مواطن في مصر وقتل رضيعاً يبلغ من العمر شهراً بعد عقره، كما عقر ذراع والدته.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من أهالي منطقة العامرية ثان، بوفاة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهراً نتيجة هجوم كلب ضال عليه وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم.

منطقة العامرية ثان
منطقة العامرية ثان
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وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، حيث تبين من المعاينة وجود جثة رضيع يدعى "م. م. ج" معقور في الرأس ومختلف أنحاء الجسم. وعن سؤال المحققين لوالد ووالدة الطفل، قالا إنهما كانا متواجدين في الطابق الأول من المنزل عندما تسلل كلب ضال إلى غرفة الرضيع وقام بعقره في الرأس وأنحاء مختلفة بالجسم.

وعندما تدخلت الأم لإنقاذ طفلها عقرها الكلب في ذراعها اليمنى وتسبب لها بإصابات كبيرة. وذكرت الأم أنها استغاثت بجيرانها الذين طاردوا الكلب وتمكنوا من قتله.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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