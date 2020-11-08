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بالصور.. موجة طقس سيئ تضرب مصر

مصر أمطار
مصر أمطار

بالصور.. موجة طقس سيئ تضرب مصر

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القاهرة - أشرف عبدالحميد

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تعرضت بعض محافظات ومناطق في مصر لموجة من الطقس السيئ والسيول والأمطارالغزيزة، ما دفع السلطات إلى تعطيل الدراسة في 4 محافظات ومناشدة المواطنين بالتزام منازلهم والبقاء فيها وعدم الخروج إلا للضرورة.

وتعرضت محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح ودمياط لعواصف رعدية وتساقط أمطار بغزارة وصلت لحد السيول، ما أدى لتوقف الحركة المرورية، وتراكم كميات كبيرة من المياه في الشوارع، وصلت إلى 3 ملايين متر مكعب في محافظة الإسكندرية وحدها.

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وقرر محافظو الإسكندرية ومطروح والبحيرة ودمياط تعطيل الدراسة، اليوم الأحد، في كافة مدارس وجامعات محافظاتهم، حرصا على سلامة الطلاب، كما فوض وزير التعليم المحافظين في المحافظات الأخرى باتخاذ قرار تعطيل الدراسة في محافظاتهم وفق تقديراتهم للموقف.

وشكل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.

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2 صور

وأجرى الوزير المصري، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين للاطمئنان على مستجدات الوضع وجهود عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع، وكذا عدم حدوث أي إعاقة لعمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية التي انطلقت أمس وتختتم اليوم في 13 محافظة.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

2 صور
2 صور

وأشار شعراوي إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية لإزالة تراكمات الأمطار ومتابعة أعمال تصريفها، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات.

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