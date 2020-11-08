حدث فعلا.. استخراج سمكة حية من القصبة الهوائية لصياد مصري 

لا تتعجب فقد حدثت الواقعة بالفعل في مدينة بني سويف جنوب مصر، حيث أنقذت العناية الإلهية صيادا قفزت سمكة داخل قصبته الهوائية وكادت تقتله وتمكن الأطباء من استخراجها .

وفوجئ أحد أطباء قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام بدخول حالة خطيرة لمريض يعاني من ضيق بالتنفس وصعوبة في النطق، وبفحصه تبين وجود سمكة محشورة على مدخل القصبة الهوائية، تاركة مسافة بسيطة على المدخل تسمح له بمرور قليل من الهواء، وهو ما ساهم في بقائه على قيد الحياة لحين وصوله إلى المستشفى.

وتبين أن المريض ويدعى "داهش ف ع" 40 عاما ، يعمل صيادا ويقيم في قرية سنور شرق النيل، وخلال عمله كصياد تمكن من اصطياد سمكة واكتشف وجود سمكة أخرى، فتأهب لاصطيادها ،واضعا الأولى في فمه، إلا أنها تمكنت من القفز لداخل فمه وحشرت على مدخل القصبة الهوائية.

وأجرى الأطباء جراحة منظار نجحوا خلالها في استخراج السمكة واكتشفوا أنها مازالت حية، وتم إيداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية مع إجراء فحوصات لمجرى التنفس بعد إصابته بالتهابات حادة.