تدريبات بحرية مصرية بحرينية في المتوسط لمجابهة التهديدات

نفذت القوات البحرية المصرية والبحرينية تدريباً عابراً في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وقال العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري، إن القوات البحرية المصـرية والبحرينية نفذتا تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك أحد لنشات الصواريخ من طراز سليمان عزت مع السفينة البحرينية "الزبارة "وذلك عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية.

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة، ومنها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية.

وقام الجانبان بالتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير ، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية.

وذكر المتحدث العسكري أن زيارة السفينة البحرينية الزبارة لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر فى أول إبحار للسفينة بعد استلامها من البحرية البريطانية تعد دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية المصرية البحرينية المشتركة.