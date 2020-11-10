  • مباشر
اللغة

تدريبات بحرية مصرية بحرينية في المتوسط لمجابهة التهديدات

جانب من التدريبات المصرية - البحرينية

تدريبات بحرية مصرية بحرينية في المتوسط لمجابهة التهديدات

اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -العربية نت

نشر في: آخر تحديث:

نفذت القوات البحرية المصرية والبحرينية تدريباً عابراً في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وقال العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري، إن القوات البحرية المصـرية والبحرينية نفذتا تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك أحد لنشات الصواريخ من طراز سليمان عزت مع السفينة البحرينية "الزبارة "وذلك عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية.

دعم أجنبي وتمويل مجهول.. محكمة تونسية تكشف تجاوزات النهضة تونس دعم أجنبي وتمويل مجهول.. محكمة تونسية تكشف تجاوزات النهضة

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة، ومنها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية.

وقام الجانبان بالتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير ، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية.

وذكر المتحدث العسكري أن زيارة السفينة البحرينية الزبارة لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر فى أول إبحار للسفينة بعد استلامها من البحرية البريطانية تعد دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية المصرية البحرينية المشتركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"ما وراء الطبيعة".. أصداء واسعة لأول عمل مصري بتوقيع "نتفليكس"
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر

الأكثر قراءة

لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم
الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر
الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح "حفرة الموت" بالموصل
غضب في أرمينيا بعد غضب في أرمينيا بعد "السلام".. وباشينيان: لم نملك حلاً آخر

قبل أن تذهب

نساء ساهمت في فوز بايدن
نساء ساهمت في فوز بايدن

اكتشف المزيد