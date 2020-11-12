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تحطم مروحية قرب شرم الشيخ.. ومقتل 7 من قوات حفط السلام

الجيش المصري شمال سيناء
من سيناء (أرشيفية)

تحطم مروحية قرب شرم الشيخ.. ومقتل 7 من قوات حفط السلام

 مصادر للعربية : تشكيل فريق للتحقيق في تحطم مروحية حفظ السلام في سيناء

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القاهرة - العربية.نت

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لقي 7 جنود من القوة الدولية المكلفة بمراقبة السلام بين مصر واسرائيل مصرعهم في تحطم مروحيتهم بالقرب من مدينة شرم الشيخ المصرية. وتبين أن الجنود القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي.

إلى ذلك، أفادت مصادر للعربية بتشكيل فريق تحقيق متعدد الجنسيات لكشف ملابسات الحادث ومعرفة أسباب تحطم المروحية

وكانت تقارير أولية أشارت إلى أن أسباب فنية أدلت إلى تحطم المروحية الأممية

يذكر أن قوات حفظ السلام شكلت بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وتتولى مهام مراقبة تنفيذ بنود المعاهدة والتزام البلدين بالأحكام الواردة فيها.

و تشارك فيها قوات من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وكولومبيا وجمهورية التشيك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وأوروجواي.

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