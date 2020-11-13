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بالصور.. اكتشاف عملات ودنانير من العصر العباسي في مصر

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بالصور.. اكتشاف عملات ودنانير من العصر العباسي في مصر

الكشف عن لفافة من الكتان مربوطة بخاتم من الطين يحمل رموزا غير واضحة وعند فتحها عثر بداخلها علي ٢٨ دينارا من الذهب و٥ قطع صغيرة من الدنانير ترجع جميعها للعصر العباسي

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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اكتشفت السلطات المصرية عملات يرجع تاريخها للعصر العباسي في محافظة الفيوم جنوب غرب البلاد.

‎وقالت البعثة المصرية الروسية العاملة بموقع بدير البنات بمحافظة الفيوم، إنه تم الكشف عن لفافة من الكتان مربوطة بخاتم من الطين يحمل رموزا غير واضحة وعند فتحها عثر بداخلها على ٢٨ دينارا من الذهب و٥ قطع صغيرة من الدنانير ترجع جميعها للعصر العباسي.

ووصف الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار هذا الكشف الأثري بأهم الاكتشافات بالمنطقة، مضيفا أنه عثر من قبل على العديد من المومياوات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، مما يعكس حقبا تاريخية متنوعة بين اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.

‎كما قال إن المجموعة المكتشفة تتكون من ١٦ دينارا من عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله والذي كان حاكما في الفترة من العام ٢٩٥ إلى ٣١٧ هجرية والعام ٩٠٨ إلى ٩٣٢ ميلادية وخمسة أجزاء من دنانير ذهبية من عصره أيضا.

وذكر أن الكشف تضمن ١٠ دنانير من عصر الخليفة الراضي بالله الحاكم في الفترة من العام ٣٢٢ إلى ٣٢٩ هجرية " العام ٩٣٤ إلى ٩٤٠ ميلادية" ودينارين من عصر الخليفة المعتصم بالله من ٢١٨ إلى ٢٢٧ هجرية والعام ٨٣٣ إلى ٨٤٢ ميلادية.

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