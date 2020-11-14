بعد إصابته بكورونا.. رصد 70 مخالطاً لصلاح وتعقيم القرية

رصدت السلطات المصرية 70 مخالطاً للاعب الدولي المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية رصد 70 شخصاً من المخالطين لصلاح خلال حفل زفاف شقيقه نصر، والذي أقيم قبل أيام، مضيفة أن فرقاً من المديرية تقوم حالياً بعمل مسحات لهم للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.

إلى ذلك قامت فرق من الطب الوقائي بتعقيم وتطهير شوارع ومنشآت القرية والأماكن التي تردد عليها المخالطون للاعب.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن مساء الجمعة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا. وأعلن أن المسحة الطبية الثانية التي أجريت للاعب جاءت إيجابية.

وأكد صلاح خلال اتصال بعائلته أنه بحالة جيدة ولا يعاني أية أعراض، وأن معنوياته مرتفعة وسيتعافى سريعاً بعد التزامه بالبرتوكول العلاجي الذي يشرف عليه طبيب المنتخب المصري بالتنسيق مع رئيس الجهاز الطبي لنادي ليفربول، كيم موكسن.

يشار إلى أنه قبل أيام شارك النجم في حفل زفاف شقيقه نصر عقب وصوله بساعات قليلة للانضمام لصفوف المنتخب المصري الذي يستعد لملاقاة توغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا والمقررة السبت. وشارك بعدها في حفل آخر لتكريمه من جانب اتحاد الكرة المصري.

وتقرر عزل صلاح داخل غرفته بفندق الإقامة للمنتخب إضافة إلى عزل كافة المخالطين له من اللاعبين.