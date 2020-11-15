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صور سفن مصرية تعبر البسفور التركي للمشاركة بمناورات مع روسيا

مرور السفن المصرية عبر البسفور التركي
صورة لمرور السفن المصرية عبر البسفور التركي

صور سفن مصرية تعبر البسفور التركي للمشاركة بمناورات مع روسيا

السفن المصرية دخلت مضيق الدردنيل من بحر إيجة ووصلت أمام مدينة قلعة جنق واتجهت نحو بحر مرمرة

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القاهرة - العربية نت 

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أعلنت صحف تركية مرور 3 سفن حربية تابعة للبحرية المصرية عبر مضيق الدردنيل، باتجاه بحر مرمرة، للمشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا في البحر الأسود.

ووفق ما ذكرت الصحف التركية فإن السفن الثلاث هي الإسكندرية 911، والفاتح 686 والسفينة محمد فهمي 971 التابعة للبحرية المصرية، دخلت مضيق الدردنيل من بحر إيجة، ووصلت أمام مدينة قلعة جنق واتجهت نحو بحر مرمرة.

مرور السفن المصرية عبر البسفور التركي
مرور السفن المصرية عبر البسفور التركي

وأوضحت الصحف أن زوارق خفر السواحل التركية رافقت السفن الحربية المصرية أثناء عبور المضيق.

وكانت مصادر مصرية قد ذكرت سابقا أن قطعاً عسكرية تابعة للبحرية المصرية ستشارك مع روسيا في مناورات هي الأولى من نوعها في البحر الأسود.

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وستكون هذه المناورات من أكبر المناورات العسكرية البحرية في المنطقة، وتشمل عدة مهام قتالية ومهام حربية مختلفة، وسيكون أحد أهدافها منع تهريب السلاح.

وقالت المصادر إن القطع العسكرية المصرية أبحرت في المتوسط، وستعبر مضيق البوسفور وبحر مرمرة للوصول إلى نقطة المناورات.

وذكرت المصادر أن التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا "ليست وليدة اليوم"، حيث بدأت عام 2017 ضمن "مناورات جسر الصداقة المصرية الروسية".

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