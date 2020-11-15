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مصري الأصل قتيل مع 4 أميركيين بسقوط الهليكوبتر في سيناء

مروان سامح جبور، وصورة مع اخوته الثلاثة
مروان سامح جبور، وصورة مع إخوته الثلاثة

مصري الأصل قتيل مع 4 أميركيين بسقوط الهليكوبتر في سيناء

القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون تشرف على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في 1978 بين مصر وإسرائيل

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لندن - كمال قبيسي 

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حادث تحطم هليكوبتر، طراز Black Hawk أميركية الصنع، تابعة لقوات حفظ السلام في مصر الخميس الماضي، قتل 5 عسكريين أميركيين، بينهم مصري الأصل، إضافة لفرنسي وتشيكية، كانوا في مهمة إمداد للقوات متعددة الجنسيات والمراقبين، حين حدث "عطل فني" هوت المروحية بسببه إلى منطقة مائية، قريبة في البحر الأحمر من جزيرة "تيران" ومنتجع شرم الشيخ، إلى الجنوب من شبه جزيرة سيناء، ونجا أميركي واحد، إلا أنه أصيب بجروح خطرة، نقلوه على أثرها للعلاج في مستشفى إسرائيلي.

القتلى من اليمين، الرقيب الأول التشيكية والملازم الفرنسي، اضافة للأميركيين الخمسة
القتلى من اليمين، الرقيب الأول التشيكية والملازم الفرنسي، اضافة للأميركيين الخمسة

الأميركيون القتلى، هم: النقيب سيث فيرنون فانديكامبالبالغ من العمر31 عاماً، من مدينة كاتي بولاية تكساس، كما وضابط الصف دالاس جيرالد جارزا 34 عاماً من مدينة فايتفيل بولاية نورث كارولينا، إضافة إلى الرقيب كايل روبرت ماكي 35 عاماً، من مدينة باينسفيل في ولاية أوهايو، إلى جانب الرقيب جيريمي كاين شيرمان 23 عاماً من مدينة واتسيكا بولاية إلينوي. كما قضى بالحادث تشيكية برتبة رقيب أول، هي Michaela Tichá البالغة 27 سنة، الملازم الفرنسي Sébastien Botta وهو أب لثلاثة أبناء وعمره 44 عاما، وانتسب لقوات التحالف الشهر الماضي فقط.

أما الأميركي من أصل مصري، وهو كبير ضباط الصف مروان سامح جبور، فمولود قبل 27 سنة في مدينة "مارلبورو" بولاية ماساتشوستس، بحسب ما بث الجيش الأميركي عنه من معلومات. إلا أن "العربية.نت" علمت بجنسيته الأصلية من حساب وجدته صدفة في "أنستاغرام" ويخص شقيقه Muhaned Ghabour الذي نشر فيه عددا من الصور له ولأخيه، نجد بعضها أدناه، وكتب إلى جانب كل منها نعيه الواردة فيه عبارة: "أخي قتل أمس وهو يخدم بلاده"، لكنه لم يذكر المزيد عنه، ولا نشر صورة لأبيه، بل لوالدته فقط.

مهند مع أخيه القتيل، وصورة للأم الثكلى
مهند مع أخيه القتيل، وصورة للأم الثكلى

وتشرف القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في 1978 بين مصر وإسرائيل كجزء من اتفاقيات كامب ديفيد، وهي قوة مكونة من 1150 فردا من 13 دولة، بينهم 450 أميركياً، ونادرا ما تعرض عناصرها لحادث كالذي تحطمت فيه الهليكوبتر صباح الخميس.

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