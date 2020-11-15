مصر.. إعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب اليوم

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الأحد، لإعلان نتائج انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات.

وأكد رئيس الهيئة، المستشار، لاشين إبراهيم، أنّ الهيئة تلقّت كلّ نتائج اللجان العامة على مستوى المحافظات التي جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عدداً من تظلّمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، والتي تمّ البت فيها.

ولفت إلى أنّه تمّت أيضاً إضافة أصوات المصريين في الخارج.

ويتنافس المرشحون في المرحلتين على الفوز بـ568 مقعدا بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، فيما يحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.