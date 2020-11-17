لأول مرة.. مصر تسمح للسجناء بزيارة ذويهم في المنازل

في خطوة وصفت بـ"الإيجابية"، قررت السلطات المصرية ولأول مرة السماح للسجناء بزيارة ذويهم في المنازل.

وقال اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية للسجون، خلال ندوة تثقيفية الثلاثاء، إنه تم إنشاء سجون جديدة بدلا من القديمة، للارتقاء بالسجناء والاهتمام بصحتهم، بالإضافة إلى الاهتمام بورش النجارة والحدادة، ومستشفيات السجن وإيفاد قوافل طبية لفحص السجناء، بجانب شمول أسر السجناء بالتضامن الاجتماعي، وإعفاء الأبناء من مصروفات ورسوم الدراسة، واستحداث مشروعات إنتاجية جديدة.

كما أكد أنه تم التعامل مع أزمة كورونا، من خلال وقف الزيارات لفترة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن تطوير المشروعات القائمة في السجون والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

خطوة مشجعة

من جانبها أكدت الدكتورة أمل رضوان خبيرة علم الاجتماع أن الخطوة الجديدة في السماح للسجناء بزيارة ذويهم في المنازل إيجابية، ومشجعة، وستساهم في رفع الحالة المعنوية والنفسية للسجناء وأسرهم.

وقالت لـ"العربية.نت" إن زيارة السجين لأسرته في المنزل ستحسن من الحالة الصحية للسجناء وتخفف عنهم عوامل التوتر والقلق والضغط النفسي بسبب الإقامة في السجن، وهو ما يقلل من إصابتهم بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري، كما يساهم في استقرار الأسرة اجتماعيا ونفسيا لشعورهم بتواجد العائل أو رب الأسرة أو الابن السجين بجوارهم .

وأشارت إلى أن القرار سيخفف كذلك من انتشار كورونا فبدلا من أن يقوم عدد من أفراد الأسرة بزيارة سجين واحد ما يؤدي لتكدس وزحام داخل السجون يمكن للسجين أن يزور أسرته في المنزل.