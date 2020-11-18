بعد صلاح والنني.. إصابة كوكا مهاجم منتخب مصر بكورونا

فيما أعلن اتحاد الكرة المصري استمرار إيجابية مسحة اللاعبين بصفوف المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمد النني، الأربعاء، كشفت مصادر مصرية عن إصابة لاعب ومهاجم المنتخب المصري لكرة القدم أحمد حسن كوكا بكوفيد 19.

وذكرت أن نتيجة مسحة كورونا التي خضعت لها بعثة المنتخب المصري صباح اليوم الأربعاء عقب العودة من توغو أثبتت إصابة 3 أفراد في بعثة المنتخب، وهم أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب، وشادي الجيلانى المنسق الإعلامي، والمدلك محمد عبده.

بحالة جيدة

يأتي ذلك عقب أيام من إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي الأرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا.

وأكد الاتحاد أن اللاعب يتمتع بحالة جيدة ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي الخاص لعلاج كورونا، فيما تواصلت إدارة بعثة المنتخب مع المسؤولين بإدارة فريق الأرسنال للتنسيق معها.

وقرر الاتحاد إعادة اللاعب إلى القاهرة وفق إجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين.

إيجابية للمرة الثانية

إلى ذلك، قال الاتحاد اليوم، إنه تم إجراء مسحة جديدة لمحمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، وجاءت نتيجتها إيجابية، مضيفا أن محمد النني نجم المنتخب ونادي الأرسنال الإنجليزي أجرى مسحة ثانية وأكدت نتائجها إيجابية حالته.

وذكر أنه تتم متابعة حالة اللاعبين أولا بأول بمعرفة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توغو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الاتحاد إصابة محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي.

منتجع الجونة

وتوجه محمد صلاح إلى منتجع الجونة بالغردقة لاستكمال علاجه هناك، فيما ينفذ النني بروتوكول العلاج الطبي بمعرفة طبيب المنتخب ومسؤولي نادي الأرسنال الانجليزي.

هذا وتم استبعاد صلاح والنني من صفوف المنتخب الذي واجه توغو في مباراتين بتصفيات الأمم الإفريقية.