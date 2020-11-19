  • مباشر
اللغة

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة اليوم

مصر أثيوبيا السودان سد النهضة خاص العربية نت
تعبيرية
سد النهضة

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة اليوم

اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث سبل التوصل لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يُعقد اليوم الخميس اجتماع سداسي، بحضور وزراء الري والخارجية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، لبحث سبل التوصل لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، بهدف التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة ملزم قانونا لإثيوبيا.

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

ويهدف الاجتماع لإعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وذلك بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى توافق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة خلال الاجتماع الذي عقد في الرابع من نوفمبر الجاري.

وبحسب المواقف السابقة، فإن السودان يصر على تغيير في منهج التفاوض السابق، وأن يتم تحديد سقوف زمنية للوصول إلى تفاهمت حول أي قضية تفاوضية.

واختتمت المناقشات التي عقدت الشهر الحالي بعدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

تعبيرية: الرئيس السيسي وحمدوك وأبي أحمد
تعبيرية: الرئيس السيسي وحمدوك وأبي أحمد

واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة، اللذين عقدا يومي 26 يونيو و21 يوليو، واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

أكثر من رُبع مليون وفاة بكورونا في أميركا أميركا فيروس كورونا أكثر من رُبع مليون وفاة بكورونا في أميركا

وكانت الوفود من الدول الثلاث قد طرحت رؤيتها لآليه استكمال المفاوضات في الجولة السابقة، وأكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وأكدت مصادر معنية بملف مياه النيل أن المفاوضات الحالية تواجه عدداً من التحديات وعلى رأسها صعوبة الاتفاق على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع بين زعماء الدول في 2015، والتنسيق الدقيق وتبادل المعلومات بشأن تشغيل السدود المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل فنية كبيرة في ظل غياب آلية مُحكمة وسريعة ومواكبة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عزت العلايلي للعربية.نت: لا أتعامل مع وسائل التواصل والعوالم الافتراضية عزت العلايلي للعربية.نت: لا أتعامل مع وسائل التواصل والعوالم الافتراضية
كارثة قتلت 1500 بالمحيط واختلفت حولها أميركا وبريطانيا كارثة قتلت 1500 بالمحيط واختلفت حولها أميركا وبريطانيا

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
سيل من النازحين.. وتيغراي سيل من النازحين.. وتيغراي "قوات إثيوبيا ستواجه الجحيم"
بسبب تصرفاتها.. اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية بسبب تصرفاتها.. اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية

قبل أن تذهب

"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا

اكتشف المزيد