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مصر.. تفجير خط للغاز بسيناء والسلطات تسيطر على النيران

من تفجير خط للغاز بسيناء
من تفجير خط للغاز بسيناء

مصر.. تفجير خط للغاز بسيناء والسلطات تسيطر على النيران

النيران شوهدت على بعد أكثر من 40 كيلومتراً من اتجاه بئر العبد الغربى والعريش الشرقي

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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تعرض خط الغاز في شمال سيناء لتفجير أدى لاشتعال النيران فيه قبل أن تتمكن السلطات من إخماده والسيطرة عليه.

وتعرض خط أنابيب الغاز العريش القنطرة في منطقة التلول بشمال سيناء، اليوم الخميس، لتفجير أدى لاشتعال النيران فيه والتي شوهدت على بعد أكثر من 40 كيلومترا من اتجاه بئر العبد الغربي والعريش الشرقي.

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وسيطرت السلطات على النيران وتمكنت من إخمادها، فيما كشفت مصادر أن الخطوط الرئيسية للغاز آمنة بعد إغلاق المحابس في تلك المناطق.

وتحقق السلطات حاليا لمعرفة سبب التفجير .

من تفجير خط للغاز بسيناء
من تفجير خط للغاز بسيناء
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