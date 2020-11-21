بموائد للفقراء.. قرية مصرية تحتفل سنويا بنجاتها من الطاعون

قبل 80 عاماً وفي نهار الجمعة الأخير من شهر نوفمبر، كان وباء الطاعون يحصد الآلاف من سكان قرى مصر ومنها قرية النزلة التابعة لمدينة نجع حمادي في محافظة قنا (جنوب مصر).

في ذلك اليوم من عام 1940 تجمّع سكان القرية وتضرعوا إلى الله بالدعاء لرفع البلاء والوباء وتعهدوا بإقامة موائد طعام كبيرة لإطعام الفقراء والأيتام وعابري السبيل.

وبالفعل تخلصت القرية من الوباء وأوفى السكان بعهدهم، فصار هذا العهد احتفالاً سنوياً يقام كل عام في نهار الجمعة الأخير من نوفمبر.

وأمس الجمعة احتفل الأهالي بنجاة أجدادهم من وباء الطاعون الذي أصاب قريتهم حيث خلت القرى في ذلك الوقت من وسائل الطب الحديثة والتمريض.

ويساهم جميع السكان في إعداد أطيب الأطعمة ثم يخرجون بها لتقديمها على موائد أمام مساجد القرية. ويتم دعوة الأيتام والفقراء والغرباء وعابري السبيل لتناول الطعام، ثم يبتهل الجميع بالدعاء إلى الله لإنقاذ البلاد والعباد من الأوبئة والأمراض.