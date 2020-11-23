بعد وقوع 3 هزات في 10 أيام.. هذا سبب كثرة الزلازل بمصر

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، الدكتور جاد القاضي، عن أن هناك زلازل تحدث بشكل يومي في مصر.

وقال في بيان رسمي، إن "أسباب تكرار الزلازل خلال الآونة الأخيرة، يرجع إلى تقدم الإمكانيات الفنية للمعهد".

كما أشار إلى أن "الأجهزة أصبحت ترصد أصغر الزلازل وتقوم الشبكة القومية للزلازل بتسجيلها أولا بأول، ويتم الإعلان عنها من خلال الإعلام. متابعا: "حفظ الله مصر من كل سوء"، مؤكداً "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سجلت 3 هزات أرضية خلال 10 أيام".

هذا وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهزة الأولى وقعت يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 نوفمبر بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، والثالثة وقعت أمس الأحد بمنطقة الدلتا وعلى بعد 10 كم جنوب شرقي المحلة الكبرى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر".

فيما لم يرد للمعهد أى شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.

هذا وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيلا حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده، مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.