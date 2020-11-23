محمد صلاح وكورونا.. هذه نتيجة الفحص الأخير!

تعافى النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من إصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص طبي الأحد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن نتيجة فحص كورونا الأخير لصلاح جاءت سلبية.

كما أشارت إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصري لمدة أسبوع حتى تعافى تماماً من الفيروس.

إلى ذلك طمأنت الوزارة الجمهور على سلامة ابنتي صلاح وعدم إصابتهما بكورونا، لافتة إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل الوزارة.

والآن بات محمد صلاح جاهزاً للمشاركة في تدريبات فريق ليفربول من أجل خوض المباريات المقبلة في مختلف البطولات، وأولها مباراة أتالانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان أعلن يوم 13 نوفمبر أن صلاح أصيب بكورونا عشية مواجهة توغو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.