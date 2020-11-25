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السيسي: جيش مصر فرض التوازن الاستراتيجي  في المنطقة

السيسي
السيسي

السيسي: جيش مصر فرض التوازن الاستراتيجي  في المنطقة

السيسي وجه بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومي

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القاهرة – أشرف عبد الحميد

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أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالدور الذي يقوم به الجيش المصري، والنجاحات التي تحققت في مجال الأمن والاستقرار وفرض التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

وخلال اجتماع عقده السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، بحضور الفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية، وجه الرئيس المصري التحية إلى القوات المسلحة التي تحافظ على أمن وسلامة الشعب المصري وذلك في إطار القدرة الكبيرة التي يتمتع بها الجيش في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.

ووجه السيسي بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس على عدة موضوعات متعلقة بأنشطة وجاهزية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة خاصة القوات الجوية.

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