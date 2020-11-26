التقط صورة مع معجبين ثم اختفى.. خطف لاعب مصري شهير

اختطف مجهولون لاعب كرة مصريا شهيرا من معسكر ناديه في أحد الفنادق الكبرى، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها بحثا عنه.

في التفاصيل، فوجئ اللاعب ميدو جابر المنتمي لنادي سيراميكا الصاعد حديثاً للدوري الممتاز لكرة القدم، والذي يملكه الملياردير وعضو مجلس النواب محمد أبو العينين، بشخصين يطلبان منه أثناء تواجده في فندق إقامة الفريق التقاط صور معه، وبعدها اختفى تماما وأغلقت جميع هواتفه.

صورة تذكارية اختفى بعدها

بدوره، كشف معتز البطاوي، المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، أن لاعبي فريقه انضموا لمعسكر مغلق بمنطقة التجمع الخامس، وفجأة علم الجميع باختفاء ميدو جابر لاعب الفريق من المعسكر، حيث نزل اللاعب لصالة الاستقبال من أجل مساعدته، وبعدها طلب منه شخصان التقاط صور تذكارية معه ليختفي بعدها.

وذكر أن الواقعة حدثت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء أمس الأربعاء، فيما طلبت إدارة الفريق مراجعة كاميرات الفندق لمعرفة هوية الشخصين، كما تم إبلاغ أجهزة الأمن بالواقعة.

عقد لـ 3 مواسم

إلى ذلك، بدأت أجهزة الأمن في مراجعة كافة كاميرات الفندق والطرق المؤدية له، كما أجرت تحقيقاً استمعت فيه لأقوال أسرة اللاعب وأصدقائه.

وكانت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا قد أعلنت منذ أيام تعاقدها مع اللاعب المخطوف قادماً من نادي مصر المقاصة، لمدة 3 مواسم.

ولعب ميدو قبلها في صفوف النادي الأهلي وانضم لمنتخب مصر.