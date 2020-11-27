وزيرة ومحافظة.. قبطيتان تشاركان صلاة الجمعة بمصر

في لفتة تعبر عن التسامح وتكامل الأديان، شاركت وزيرة ومحافظة قبطيتان صلاة الجمعة في مصر، اليوم.

وشاركت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وهما قبطيتان، صلاة الجمعة اليوم بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكانت خطبتها حول خطورة الهجرة غير الشرعية.

وجاءت الزيارة على هامش افتتاح الندوة التثقيفية للأئمة بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، فضلا عن إطلاق إشارة البدء لعدد من المساجد بمدينة رأس البر.

كما بحث الوزراء محاور الخطة المُتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية وسبل التوعية بمخاطرها من خلال أئمة الأوقاف، خاصة أن محافظة من بين المحافظات التي تشهد انتشار الظاهرة.

بدورها، أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارتي الأوقاف والهجرة قد قامتا بتسليط الضوء على الظاهرة، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لنشر التوعية بين الشباب بمخاطرها والقضاء عليها، لافتة إلى أنه وفقاً لما جاء بالأديان السماوية جمعاء لا يجوز دخول أي دولة إلا من خلال الطرق القانونية المشروعة والذي تصدره الدولة عبر سفاراتها أو الجهة المختصة.

وأكدت أن هناك تكاتفا وتعاونا بين أجهزة الدولة المختلفة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بقطاعات مختلفة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

في سياق متصل، أشارت عِوَض إلى أن المحافظة شهدت طفرة في قطاع إحلال وتجديد و إعمار ما يقرب من 31 مسجدا بمختلف المناطق خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني ووزارة الأوقاف.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مناشدًا الشباب بعدم الانحراف وراء الأفكار الهدامة وتطبيق مبادئ الحفاظ على النفس.