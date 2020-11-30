مصر: قاتل الإيطالي ريجيني ما زال مجهولاً و5 تورطوا بسرقته

كشفت النيابة العامة المصرية والنيابة الجمهورية بروما تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته في مصر في فبراير من العام 2016.

وأكدت نيابة الجمهورية بروما أنها تنهي التحقيقات في واقعة مقتل الطالب جوليو ريجيني بالاشتباه في خمسة أفراد ينتمون لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية.

من جانبها، ذكرت النيابة العامة المصرية أنه رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده، إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة.

وقالت إنه في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين الجانبين على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، تم عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي بالقاهرة، والخامس من شهر نوفمبر الجاري بروما، حيث قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة توصل الطرفان إلى إنهاء التحقيقات.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة المصرية أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

وثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب منهم إيطالي الجنسية خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم –على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف النيابة العامة المصرية في تلك الواقعة على هذا النحو.

وأعلنت النيابة المصرية أن مرتكب واقعة قتل الطالب الإيطالي لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم نيابة الجمهورية بروما قرار النيابة العامة المصرية.

وأبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة.

وكان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قد اختفى في 25 يناير من العام 2016 في القاهرة وعثر على جثته صباح 3 فبراير في منطقة صحراوية في مدينة 6 أكتوبر في الجيزة .