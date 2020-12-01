  • مباشر
اللغة

مصر.. حبس 4 متهمين بسبب فيديو الإساءة لشيكابالا

شيكابالا
لاعب الزمالك شيكابالا

مصر.. حبس 4 متهمين بسبب فيديو الإساءة لشيكابالا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة-ريم الششتاوي

نشر في: آخر تحديث:

تعرض لاعب نادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير بـ"شيكابالا" إلى التنمر، بعد فوز النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على نادي الزمالك، يوم الجمعة الماضي، حيث تم نشر فيديو للاحتفالات عقب نهاية المباراة والتي ظهر بها عدد من الأشخاص يحملون كلباً أسود يرتدي قميصاً أبيض مع هتافات ضد لاعب نادي الزمالك شيكابالا.

الأحب إلى قلبه.. ترمب يفقد متابعين على تويتر سوشيال ميديا الأحب إلى قلبه.. ترمب يفقد متابعين على تويتر

مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف المنصات وجمهور الفريقين والفنانين وشخصيات بارزة في المجتمع، لما يحمله الفيديو من إهانة وتنمر على اللاعب.

ما دفع السلطات إلى التحقق من هذا الفيديو، ومن جهته تلقى مدير أمن الأقصر إخطاراً بسرعة ضبط المتهمين في واقعة فيديو التنمر على لاعب نادي الزمالك شيكابالا بمنطقة ميدان صلاح الدين خلال احتفالات فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية، كما تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الأقصر، وقامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة بالمتاجر الموجودة في الميدان والتي كشفت عن هوية المتهمين وأسرعت في عملية التوصل إليهم.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى المتهمين الـ4 المسؤولين عن الواقعة بميدان صلاح الدين، وأمرت نيابة بندر الأقصر، اليوم الثلاثاء، بحبس الـ4 المتهمين بالتنمر على اللاعب شيكابالا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحريات النهائية الخاصة بالمباحث حول الواقعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبر سار من ألمانيا.. لقاح ضد كورونا بأقل من يورو! خبر سار من ألمانيا.. لقاح ضد كورونا بأقل من يورو!
حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة

الأكثر قراءة

العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد
لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا
تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 
موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب
نفوذ زوجة بشار الأسد يخترق نفوذ زوجة بشار الأسد يخترق "الجهات الرسمية"

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد