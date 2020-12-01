مصر.. حبس 4 متهمين بسبب فيديو الإساءة لشيكابالا

تعرض لاعب نادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير بـ"شيكابالا" إلى التنمر، بعد فوز النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على نادي الزمالك، يوم الجمعة الماضي، حيث تم نشر فيديو للاحتفالات عقب نهاية المباراة والتي ظهر بها عدد من الأشخاص يحملون كلباً أسود يرتدي قميصاً أبيض مع هتافات ضد لاعب نادي الزمالك شيكابالا.

مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف المنصات وجمهور الفريقين والفنانين وشخصيات بارزة في المجتمع، لما يحمله الفيديو من إهانة وتنمر على اللاعب.

ما دفع السلطات إلى التحقق من هذا الفيديو، ومن جهته تلقى مدير أمن الأقصر إخطاراً بسرعة ضبط المتهمين في واقعة فيديو التنمر على لاعب نادي الزمالك شيكابالا بمنطقة ميدان صلاح الدين خلال احتفالات فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية، كما تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الأقصر، وقامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة بالمتاجر الموجودة في الميدان والتي كشفت عن هوية المتهمين وأسرعت في عملية التوصل إليهم.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى المتهمين الـ4 المسؤولين عن الواقعة بميدان صلاح الدين، وأمرت نيابة بندر الأقصر، اليوم الثلاثاء، بحبس الـ4 المتهمين بالتنمر على اللاعب شيكابالا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحريات النهائية الخاصة بالمباحث حول الواقعة.