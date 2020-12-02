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حكومة مصر توجه بتوفير 20 مليون جرعة لقاح

مصر اختبار - كورونا
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد

حكومة مصر توجه بتوفير 20 مليون جرعة لقاح

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي

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أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم الأربعاء، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا يأخذ منحنى تصاعديا خلال هذه الفترة.

إلى ذلك، فوضت الحكومة المصرية، وزيري المالية والصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا في مصر.

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ووجه مجلس الوزراء المصري بالتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة الفيروس الفتاك.

وعرضت الوزيرة أمام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، تطورات تصنيع لقاح فيروس كورونا عالمياً.

كما تم توجيه المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.

وأعلنت مصر، الثلاثاء، تسجيل 392 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و16 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد بفيروس كورونا، حتى الثلاثاء، ارتفع إلى 116303، من بينهم 6666 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 98 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 102816 حالة.

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