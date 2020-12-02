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مصر.. إصابة سائحة ألمانية بهجوم لأسماك قرش

سمكة قرش
سمكة قرش

مصر.. إصابة سائحة ألمانية بهجوم لأسماك قرش

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – أشرف عبد الحميد  

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تعرضت سائحة ألمانية لهجوم من أسماك قرش خلال رحلة غطس في سواحل البحر الأحمر جنوب مصر، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة.

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وذكرت مصادر مصرية أن سمكتي قرش هاجمتا سائحة ألمانية تبلغ من العمر 43 عاما خلال رحلة غطس في منطقة ألفين ستون بمدينة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر جنوب البلاد، ما أسفر عن إصابتها بالكتف واستلزم ذلك إجراء جراحة عاجلة لها تطلبت 16 غرزة.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الحادث يرجع لجنوح عدد من السائحين لمسافة أكبر من المسموح بها، مضيفاً أن المحافظة تلقت بلاغاً بالحادث صباح اليوم وتعاملت معه على الفور.

وعن تفاصيل الحادث، قال المحافظ إن الحادث وقع على بعد 30 كيلو متراً شمال مدينة مرسى علم، حيث قامت سمكتا قرش بمهاجمة سائحة ألمانية كانت تقوم بممارسة الغوص في موقع الفين ستون بمرافقة 4 أشخاص، بالإضافة إلى المرشد، مضيفاً أنها وأثناء التجهيز للخروج ظهرت سمكتا قرش على عمق 3 أمتار من النوع long manous إحداهما يبلغ طولها مترين تقريبا، والأخرى يبلغ مترا ونصف وقامتا بمهاجمة المجموعة، وتمكنت إحدهما من السائحة وإصابها في كتفها.

إصابة السائحة بهجوم القرش
إصابة السائحة بهجوم القرش

وذكر أن المرشد تمكن من انتشال السائحة، واعترض سمكة القرش بالقارب لتسهيل هروب باقي الطاقم، مشيراً إلى أنه تم نقل السائحة إلى مستشفي قريب وإجراء جراحة لها وحالتها مستقرة.

وقرر المحافظ إيقاف أنشطة الغوص ورحلات السفاري بالمنطقة لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمتابعة حالة الموقع واستقرار وسلامة الاستخدامات الطبيعية، كما كلف إدارة المحميات بتشكيل لجنة علمية لدراسة أسباب تغير سلوك أسماك القرش الموجودة بالمنطقة.

وكان 3 أشخاص بينهم سائحان قد أصيبوا في هجوم لسمكة قرش بالقرب من منطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد، بجنوب سيناء في مصر نهاية أكتوبر الماضي.

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