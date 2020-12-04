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المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك

Former President Hosni Mubarak waves to his supporters from his room at the Maadi Military Hospital. (File photo: AP)
الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك

كانت المحكمة قد أيدت عام 2018 قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناءً على حكم صادر في مصر عام 2016

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - مي عبد المنعم

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ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته وتراجعت عن تجميد أموالهم.

ورأت المحكمة أن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتحقق بنفسه من "كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته" وأن "لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية".

مقر محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ
مقر محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ
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وبفضل إلغاء العقوبات، ستتمكن أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف بأموالها في أوروبا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت عام 2016 بعقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

من جهتها، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ، عام 2018 قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016. لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.

عائلة حسني مبارك
عائلة حسني مبارك
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