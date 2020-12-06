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السيسي إلى فرنسا.. تطوير العلاقات بين القاهرة وباريس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
السيسي وماكرون (أرشيفية)

السيسي إلى فرنسا.. تطوير العلاقات بين القاهرة وباريس

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دبي - العربية.نت

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قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم اليوم الأحد بزيارة رسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف أن مباحثات قمة ستعقد بين السيسي وماكرون، ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وسيلتقي السيسي أيضا رئيس الوزراء الفرنسي وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لعرض "الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط"، بحسب المتحدث الرئاسي.

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