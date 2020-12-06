وزير سابق بعهد الإخوان في قبضة السلطات المصرية

ألقت السلطات المصرية الأحد القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق في عهد الإخوان، بعد ورود اسمه في تحقيقات مع متهمين آخرين بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

وقررت النيابة المصرية حبس الأزهري 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهم تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

كما تبين أن الأزهري متورط في القضية رقم 865 لسنة 2020، المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور والذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه مساء السبت ورجل الأعمال صفوان ثابت المتهم أيضاً بتمويل الإرهاب والذي تم ضبطه وحبسه.

إلى ذلك أسندت جهات التحقيق إلى الأزهري ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، فيما تبين أنه يواجه اتهامات أخرى متعلقة بفساد مالي.

وكان الأزهري قد اتهم سابقاً بقضية حرق مبنى محافظة الجيزة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، وتم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016.

يذكر أن خالد الأزهري هو أحد قيادات حزب الحرية والعدالة وتولى منصبه بحكومة هشام قنديل عقب وصول الإخوان لسدة الحكم في مصر عام 2012.