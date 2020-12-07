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السيسي من باريس: ننسق مع فرنسا حول شرق المتوسط

السيسي
السيسي

السيسي من باريس: ننسق مع فرنسا حول شرق المتوسط

السيسي: "نعمل على تعزيز العلاقة مع فرنسا على ضوء تحديات شرق الأوسط

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدى وصوله قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، لعقد قمة مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية مع فرنسا.

وأضاف "نعمل على تعزيز العلاقة مع فرنسا على ضوء تحديات شرق الأوسط"، مؤكدا أن قضايا شرق المتوسط تتطلب التنسيق والتشاور مع فرنسا.

لقاء وزير الخارجية

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استهل اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بمقابلة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

كان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال أمس الأحد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تعزيز العلاقات

وأضاف أن مباحثات قمة ستعقد بين السيسي وماكرون، ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وسيلتقي السيسي أيضا رئيس الوزراء الفرنسي وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لعرض "الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط"، بحسب المتحدث الرئاسي.

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