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اختناق 110 شخص بغاز الكلور في مصر.. وهذه التفاصيل

القاهرة - فرانس برس
أرشيفية من القاهرة

اختناق 110 شخص بغاز الكلور في مصر.. وهذه التفاصيل

نقل 64 حالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، و 46 حالة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي

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أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، عن خروج 94 مواطنا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية و تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وذلك من إجمالي 110 حالة أُصيبت باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بشركة مياه الشرب بحي الزهور بمحافظة كفر الشيخ.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم ارسال 30 سيارة إسعاف مجهزة وإرسال فريق من المسعفين على الفور بموقع الحادث، مشيرا إلى أنه تم نقل 64 حالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، و 46 حالة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد مجاهد أنه جميع المواطنين الذين ما زالوا في المستشفيات حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية وخروجهم من المستشفيات.

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