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مصر: نقدر جهود الكويت لحل الأزمة مع قطر

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مصر: نقدر جهود الكويت لحل الأزمة مع قطر

مصر تؤكد أهمية الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أعلنت مصر، الثلاثاء، تثمينها وتقديرها لجهود الكويت في حل الأزمة مع قطر.

وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.

وكشف أن بلاده تأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه.

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وذكر أن مصر تؤكد في هذا المقام أنه انطلاقًا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي.

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