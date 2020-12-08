أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر صباح اليوم، عن القضاء على 15 تكفيريا في عمليات نوعية بسيناء، كما نجحت القوات الجوية في القضاء على 25 تكفيريا، وذلك خلال أعمال تدمير 437 وكرا إرهابياً وملجأ على الاتجاه الشمالي الشرقي في الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجاري.

كما استهدفت ودمرت القوات المسلحة ٦ عربيّات دفع رباعي مفخخة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها، وضبط ٣ بندقية آلية ، وبندقية قناصة ، و٧ خزنات لرصاص وجهاز لاسلكي ونظارة للعمليات الميدانية ، وضبط عدد من جوازات السفر وأجهزة المحمول أثناء تمشيط القوات ، وتم تدمير ١٥٩ عبوة ناسفة زرعت على الطرق والمحاور الرئيسيّة ، وتدمير ٣٢ دراجة بخارية تستخدمها العناصر الإرهابية ، وألقي القبض على ١٢ إرهابيا .

وواصلت القوات البحرية جهودها في تأمين المياه الإقليمية المصرية وحماية الحدود الساحلية وتأمين الأهداف الحيوية في البحر الأحمر والمتوسط .

وفِي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربة استباقية للعناصر الإرهابية من خلال رصد وتدمير ٢١ عربية دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها لاختراق الحدود الغربية ، وفي هذا الإطار كثفت قوات حرس الحدود من إجراءاتها على كافة الاتجاهات والمعابر الرئيسية مما أسفر عن ضبط ١٤٩ ألف قطعة من البضائع غير خالصة للرسوم الجمركية ، وضبط ٧ بندقية الية متعددة ، و١٦٠ خزنة من انواع مختلفة ، وكمية كبيرة من الذخائر ، والقبض ١٤٤٨ فردا حاولا التسلل والهجرة غير الشرعية ، وضبط ٣٩ عربة دفع رباعي أثناء محاولات اختراق الحدود ، وضبط وتدمير ٥ أنفاق ، والقضاء على ٥٦ مزرعة بانجو بإجمالي ٦٦ فدان ، والقضاء على ٩٠ مزرعة هيدرو بإجمالي ١٠١ فدان .

ونتيجةً لأعمال القتالية وعلى مدار ثلاثة أشهر حيث استشهد وأصيب ضابطان و ٤ صف ضباط وجنديان وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها في تأمين كافة أنحاء البلاد.