اصطدام قطار بحاجز إسمنتي بالمنصورة.. والسكة الحديد تحقق

اصطدم قطار ركاب بحاجز اسمنتي بمحطة قطارات المنصورة في محافظة الدقهلية ظهر اليوم الأربعاء ، و هرعت سيارات الإسعاف الى مكان الحادث لنجدة المصابين.

وأعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استقبال 12 مصابًا حتى الآن، وأضاف أن هيئة الإسعاف فور ورود البلاغ، دفعت بـ12 سيارة إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وشهدت محطة المنصورة حالة من الرعب بعد اصطدام القطار بالصددات وأطلق الركاب الصرخات بعد مشاهدة الإصابات في صفوف الركاب.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية بياناً قالت فيه "إنه أثناء تدفيع قطار ٢١٣ ركاب المنصورة المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة مما أدى إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة و إصابة 5 ركاب بكدمات بسيطة وتم نقل الركاب إلى عربات قطار آخر، وانطلق القطار متأخرا 15 دقيقة وتم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق".