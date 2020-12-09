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وفد أمني مصري في غزة لإجراء مباحثات مع حماس

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قطاع غزة
الشرق الأوسط

وفد أمني مصري في غزة لإجراء مباحثات مع حماس

الوفد المصري يبحث تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

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دبي - العربية.نت

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وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن تطورات الأوضاع في القطاع، وتفاهمات التهدئة مع إسرائيل.

وأكدت قناة "الأقصى" على "تليغرام" وصول الوفد الأمني إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن وفداً من جهاز المخابرات المصرية وصل إلى غزة، صباح الأربعاء، عبر حاجز "بيت حانون" الخاضع لسيطرة إسرائيل، في زيارة تستمر عدة ساعات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وزار وفد مصري قطاع غزة في العاشر من سبتمبر الماضي.

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وأعلنت حماس في 31 أغسطس التوصل إلى "تفاهم لاحتواء التصعيد" مع إسرائيل في قطاع غزة بعد ثلاثة أسابيع من التوتر.

وتتوسط مصر في تفاهمات غير مباشرة لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، وأيضا لإدخال تسهيلات على الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.

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