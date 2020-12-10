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الرئيس المصري: الاتفاق بين المغرب وإسرائيل خطوة مهمة

FILE PHOTO: Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi is seen during a meeting with Belarusian President Alexander Lukashenko in Minsk, Belarus June 18, 2019. To match Special Report EGYPT-MEDIA/ REUTERS/Vasily Fedosenko/Pool/File Photo
الرئيس المصري

الرئيس المصري: الاتفاق بين المغرب وإسرائيل خطوة مهمة

قال "أثمن هذه الخطوة الهامة بإعتبارها تحقق مزيد من الإستقرار والتعاون الإقليمى فى منطقتنا"

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دبي - العربية.نت

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وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، الاتفاق بين المغرب وإسرائيل بأنه خطوة مهمة للمنطقة.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أثمن هذه الخطوة الهامة بإعتبارها تحقق مزيد من الإستقرار والتعاون الإقليمى فى منطقتنا".

ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة المغرب العربي ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وكتب أيضاً على تويتر أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وقال ترمب إن اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات إنجاز كبير لسلام الشرق الأوسط.

رحلات مباشرة

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، باتفاق التطبيع مع المغرب الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ووصفه بأنه "ضوء عظيم آخر للسلام".

وأضاف نتنياهو أن رحلات مباشرة سيتم تسييرها بين البلدين، إضافة لفتح بعثات دبلوماسية.

بدوره أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، التزام بلاده بسلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.

هذا وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل ويسمح بعبور رحلات وأيضا برحلات طيران مباشرة من إسرائيل وإليها لكل الإسرائيليين.

والمغرب هي رابع دولة تقيم علاقات مع إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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