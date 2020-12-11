بسبب كورونا.. وفاة زوج ابنة خيرت الشاطر الهارب لتركيا

توفى مساء الخميس في مدينة اسطنبول التركية أيمن عبد الغني القيادي الإخواني الهارب وزوج أبنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة متأثرا باصابته بكوفيد 19.

وقالت مصادر "للعربية. نت" إن عبد الغني المتورط في عمليات تهريب أموال وعناصر الاخوان لتركيا اصيب بكورونا قبل أيام وتم نقله للمستشفى لكنه توفى متاثرا بمضاعفات الفيروس.

وقبل شهور قليلة أعلنت وزارة الداخلية المصرية تورط عبد الغني وعدد من قيادات الجماعة الفارين لتركيا في إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، بالإضافة إلى تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بتركيا.

كما أكدت الداخلية أن هدف هذه الشبكات توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، مضيفة أن هذه الشبكات والخلايا تقوم بعملها بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات في البلاد، والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

من هو أيمن عبدالغني؟

واسمه بالكامل أيمن أحمد عبد الغني حسنين من مواليد عام 1964، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، شمال مصر، تخرج من كلية الهندسة جامعة الزقازيق عام 1986، وعمل مهندساً وتولى ملف الأجنحة المسلحة داخل الجماعة، كما تولى من قبل مسؤولية الإشراف على ميليشيات الأزهر وتأسيسها في العام ٢٠٠٦ وصدر ضده حكم بالحبس ٣ سنوات، كما أسس كتائب حلوان، وتولى مسؤولية غرفة "طوارئ الإخوان بمصر"، لدعم التحركات التي يقوم بها الجناح المسلح.

تولى عبد الغني مسؤولية التواصل مع اللجنة الإدارية العليا للجماعة التي كان يترأسها محمد عبد الرحمن المرسي، وكان أحد المسؤولين عن اعتصام "رابعة"، ثم اختفى بعد فض الاعتصام إلى أن ظهر في تركيا وادرجته محكمة الجنايات ة ضمن قوائم الإرهاب التي شملت 1536 إخوانيا في العام 2017.