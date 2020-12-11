مصر ..قتيل وجريحان بحادث طعن لأقباط في الإسكندرية

لقي مواطن قبطي مصرعه وأصيب إثنان آخران في حادث طعن قام به مسلحون في مدينة الإسكندرية شمال مصر.

وكشف شهود عيان أن عددا من الاقباط تعرضوا للطعن بأسلحة بيضاء اثناء تواجدهم بجوار كنيسة القديسة دميانة بمنطقة الورديان في محافظة الإسكندرية ما أسفر عن مصرع مواطن يدعى رمسيس بولس وإصابة اثنين أخرين تم نقلهم للمستشفى في حالة خطرة.

كما رجحت التحريات أن يكون سبب الحادث خلافات جيرة حيث تبين أن الجناة المتورطين في الحادث 3 أشقاء.

من جانبها فرضت قوات الأمن تعزيزات مكثفة حول موقع الحادث لمنع تجدد الاشتباكات كما تمكنت من القبض على الجناة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.