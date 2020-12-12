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أبو الغيط: جيران بالإقليم ينخرطون بممارسات تضر أمننا

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط: جيران بالإقليم ينخرطون بممارسات تضر أمننا

أبو الغيط: التحديات التي تواجهها المنطقة غير مسبوقة على الصعيدين الأمني والاستراتيجي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد الأمين العام للجامعة العربية في كلمة أمام البرلمان العربي، اليوم السبت، أن ما تمر به المنطقة العربية من تغيرات عميقة متسارعة تستدعي يقظة في المتابعة والمراقبة وسرعة في الفعل والأداء وقوة في الموقف.

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إلى ذلك، شدد أبو الغيط خلال كملته فـي جلسة البرلمان العربي الثانية من دورالانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، على أن التحديات التي تواجهها المنطقة "غير مسبوقة" خاصة على الصعيدين الأمني والاستراتيجي، لافتا إلى أن مازال" هناك جيران لنا في الإقليم يتبنون سياسيات وينخرطون في ممارسات تضر بالأمن القومي للدول العربية".

وأكد أنه يتعين أن تكون "استجابتنا لهذه التحديات القادمة من جوارنا جماعية وشاملة".

من جهته، أكد رئيس البرلمان العربي دعم استقرار ليبيا وتوحيد الصف الليبي، رافضا كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وفي الملف اليمني، دان الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميلشيات الحوثي واستهداف المدنيين الأبرياء.

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