السيسي يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق ودعم أمنه واستقراره.

وأكد السيسي، خلال استقباله السبت نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العراقي، خالد بتال، على رأس وفد وزاري عراقي رفيع المستوى، على ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالحه ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ويحافظ على أمنه واستقراره.

كما أوضح أن مصر تحرص على الدفع بأطر التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في العالم العربي.

إلى ذلك أكد على الجدية والإرادة القوية لدى بلاده تجاه التعاون المثمر مع الجانب العراقي في كافة المجالات، مشدداً على أهمية عامل المتابعة الدقيقة لما يتم التوافق عليه، خاصة على المستوى التنفيذي لتخطي الإطار الإداري والبيروقراطي التقليدي من أجل بلورة نتائج ملموسة.

من جانبه، أعرب بتال عن التطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، خاصة في مجال الإسكان والبنية التحتية والطاقة الكهربائية والقطاع الزراعي والصحة، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

يشار إلى أن اللقاء شهد استعراض ومناقشة مشروعات التعاون المشترك في كافة المجالات لاستثمار الإمكانات المتوفرة لدى البلدين، وكذلك تفعيل الآليات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.