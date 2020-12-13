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اتفاق مصري موريتاني على تسوية سياسية لأزمة ليبيا

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
الأزمة الليبية

اتفاق مصري موريتاني على تسوية سياسية لأزمة ليبيا

انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين

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القاهرة - العربية.نت 

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أكدت الرئاسة المصرية وجود توافق مصري موريتاني حول تسوية سياسية لأزمة ليبيا.

واعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى، بعد ظهر اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بشأن تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

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وقال إنه على صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، وكذلك الأمن الإقليمي، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء تلك الأزمة عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وذكر أن الاتصال شهد بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وموريتانيا بخصوص إجراءات المكافحة.

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