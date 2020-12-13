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مصر.. القبض على وزير النقل الأسبق بتهمة دعم الإخوان

حاتم عبد اللطيف، أحد قيادات جماعة الإخوان، ووزير النقل السابق
حاتم عبد اللطيف، أحد قيادات جماعة الإخوان، ووزير النقل الأسبق في مصر

مصر.. القبض على وزير النقل الأسبق بتهمة دعم الإخوان

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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ألقت أجهزة الأمن المصرية مساء السبت القبض على الدكتور حاتم عبد اللطيف، أحد قيادات جماعة الإخوان، ووزير النقل السابق في حكومة هشام قنديل إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال مصدر أمني إن الوزير الأسبق يخضع للتحقيق حاليا عقب القبض عليه من منزله في منطقة القاهرة الجديدة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وتواصله مع قيادات الجماعة الفارين للخارج وتركيا تحديدا ودعم أنشطة تنظيم الإخوان في مصر.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت الأحد الماضي القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق في عهد الإخوان، بعد ورود اسمه في تحقيقات مع متهمين آخرين بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

وقررت النيابة المصرية حبس الأزهري 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهم تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

كما تبين أن الأزهري متورط في القضية رقم 865 لسنة 2020، المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور والذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه ورجل الأعمال صفوان ثابت المتهم أيضاً بتمويل الإرهاب والذي تم ضبطه وحبسه.

وأسندت جهات التحقيق إلى الأزهري ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، فيما تبين أنه يواجه اتهامات أخرى متعلقة بفساد مالي.

هذا وكان الأزهري قد اتهم سابقاً بقضية حرق مبنى محافظة الجيزة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، وتم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016.

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